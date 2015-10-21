КДАиС и Церковная академия Салоник договорились об обмене студентами в рамках образовательного проекта ЕС

Киевская духовная академия и семинария и Церковная академия Салоник (Греция) утвердили программу обмена студентами в рамках образовательного проекта Европейского Союза «ERASMUS».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на первого проректора КДАиС протоиерея Сергея Ющика, об этом говорится в соглашении, которое было подписано в Киеве на Международной конференции по случаю 400-летия Киевских духовных школ.

«Мы много работали над этой программой. Проект «ERASMUS» предусматривает обмен студентами и преподавателями между учебными заведениями. Согласно нашему договору с Церковной академией Салоник, в следующем семестре, то есть с нового года, два студента с КДАиС едут на четыре месяца учиться в Грецию, а один греческий студент едет учиться к нам. Оценки, полученные студентами в течение этого периода, засчитываются их учебными заведениями. Также это соглашение предусматривает недельные лекции наших преподавателей в Греции и греческих преподавателей у нас. Все это полностью спонсируется программой «ERASMUS», благодаря которой мы можем проявлять такую мобильность», – рассказал протоиерей Сергий.

Как сообщалось, вчера в столичном «Украинском доме» открылась Международная конференция «Киевская духовная академия в мировой семье богословских учебных заведений», приуроченная к 400-летию Киевских духовных школ.

Сегодня работа конференции продолжилась в пяти тематических секциях на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в учебных корпусах КДАиС (№63, 64). Всего на конференции представлено более 50 докладов.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в XII Международной конференции приняли участие историки, богословы, ученые, исследователи, археологи из Украины, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Ливана, Молдовы, России, Румынии, Сербии и Словакии.

*** 23 декабря 2014 Священный Синод УПЦ принял решение о праздновании 400-летия Киевских духовных школ на общецерковном уровне.