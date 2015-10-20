Ученые из 10 стран мира обсуждают вклад Киевских духовных школ в образование и богословскую науку

На международной конференции по случаю 400-летия Киевских духовных школ богословы из 10 стран мира обсуждают вклад Киевских духовных школ в образование и богословскую науку. Как сообщает Центр информации УПЦ, торжественное открытие конференции, организатором которой выступила Киевская Духовная Академия и Семинария (КДАиС), состоялось сегодня в столичном «Украинском доме».

«Сегодня в Киев приехали гости из десяти Поместных Православных Церквей. Хотя мы живем в разных странах, но современное общество беспокоят одни и те же вопросы, на которые мы вместе ищем ответы», - отметил ректор Киевской Духовной Академии и Семинарии.

Также владыка Антоний сообщил о том, что на международной конференции ученые обсудят вопрос причин и последствий войн в мире.

«Война – это наша боль. Поместные Православные Церкви сопереживают и молятся за нас. Вопрос войн сегодня беспокоит не только украинцев. Мы знаем, что все войны заканчиваются и надо делать все для того, чтобы достигнуть мира. На Международной конференции будут рассматриваться причины войн, но этому будет дана не политическая, а религиозная оценка», - отметил ректор КДАиС.

Как сообщает Центр информации УПЦ, также сегодня в «Украинском доме» были подписаны договора о сотрудничестве КДАиС с духовными учебными заведениями пяти стран мира. Во время подписания соглашения о сотрудничестве с Церковной академией Салоник была утверждена программа обмена студентами в рамках образовательного проекта ЕС “ERASMUS”.

На конференции иностранным гостям были презентованы научные издания КДАиС.

21 октября работа конференции продолжится в пяти тематических секциях на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в учебных корпусах КДАиС (№63, 64). Всего на конференции будут представлены более 50 докладов.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в XII Международной конференции «Киевская духовная академия в мировой семье богословских учебных заведений» принимают участие историки, богословы, ученые, исследователи, археологи из Украины, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Ливана, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Словакии.

*** 23 декабря 2014 года Священный Синод УПЦ принял решение о праздновании 400-летия Киевских духовных школ на общецерковном уровне.