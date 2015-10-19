Визит Предстоятеля УПЦ в Днепропетровск не связан с предвыборной агитацией – епископ Климент

Визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия в Днепропетровск, запланированный на 20 октября, не имеет отношения к агитации за того или иного политика.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Синодального информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент.

«Визит Блаженнейшего Онуфрия в Днепропетровск был запланирован задолго до начала предвыборной кампании. Этот визит не связан с агитацией за того или иного кандидата. Блаженнейший никогда не агитировал ни за каких политиков и всегда последовательно выступал за то, чтобы Церковь оставалась в стороне от любой политической деятельности», – отметил глава Синодального информационного отдела УПЦ.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что поездка Предстоятеля УПЦ в Днепропетровск будет связана с агитацией за кандидата в мэры города Александра Вилкула.

По мнению епископа Климента, распространение подобных слухов является примером того, как некоторые силы пытаются использовать Церковь в политической борьбе.