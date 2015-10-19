Бог может отнять деньги, если человек тратит их только на эгоистические цели - протоиерей УПЦ

Как бедность, так и богатство, не приближает и не отдаляет человека от Бога.

Об этом сказал глава синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, сообщает Центр информации УПЦ.

«Материальный достаток – одна из возможностей, которые даются человеку. Эту возможность, как и любую другую, следует использовать разумно, чтобы материальные средства приносили пользу их обладателю и его ближним. Если же они тратятся только на эгоистические цели, которые вредят душе, Бог может отнять их у человека, подобно тому, как родители отнимают у маленьких детей спички и острые предметы», – отметил отец Владислав.

По его словам, неправильно используя те или иные возможности, человек отклоняется от веры.

«Когда же в отдельно взятом обществе происходит массовое отступление от Бога, это может приводить к войнам и другим катаклизмам. Об этом, к примеру, свидетельствует история богоизбранного народа», – подчеркнул священнослужитель.

Как сообщалось, в октябре Мировой банк пересмотрел ежедневный минимум, ниже которого начинается бедность. Планка была поднята с 1,25 до 1,9 долларов. Таким образом, за чертой бедности сегодня находятся 7 миллионов украинцев.