20 октября в Киеве откроется международная конференция приуроченная к 400-летию Киевских духовных школ

20 октября в столичном «Украинском доме» откроется международная конференция, приуроченная к 400-летию Киевских духовных школ, в которой примут участие богословы из 10 стран мира.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, организатором международной конференции под названием «Киевская духовная академия в мировой семье богословских учебных заведений» выступила Киевская Духовная Академия и Семинария (КДАиС).

«Современное образование невозможно без открытости, ведь это является показателем внутреннего качества учебного заведения и толчком для развития. Этот год является юбилейным для Киевских духовных школ. Очень приятно, что к нам приедут представители многих богословских учебных заведений православного мира, с которыми мы тесно общаемся и сотрудничаем», - рассказывает первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

По сообщению Центра информации УПЦ, открытие конференции и пленарное заседание состоится 20 октября в 10.00 в «Украинском доме».

В форуме примут участие историки, богословы, ученые, исследователи, археологи из Украины, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Ливана, Молдовы, России, Румынии, Сербии и Словакии.

На конференции будут подписаны договоры о сотрудничестве КДАиС с Церковной академией г. Фессалоники (Греция), Тбилисской духовной академией (Грузия), Богословским факультетом Софийского университета имени Святого Климента Охридского (Болгария). Также будут представлены издания КДАиС.

21 октября работа конференции будет проходить в Киево-Печерской лавре в учебных корпусах КДАиС в пяти тематических секциях. Всего на конференции будут представлены более 50 докладов.

Как сообщалось, 23 декабря 2014 года Священный Синод УПЦ принял решение о праздновании 400-летия Киевских духовных школ на общецерковном уровне.