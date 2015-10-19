В "Украинском доме" завтра состоится брифинг с богословами, которые приедут на международную конференцию из 10 стран (анонс)

В столичном «Украинском доме» 20 октября в 09.20 состоится брифинг перед открытием международной конференции по случаю 400-летия Киевских духовных школ.

Аккредитацию на брифинг проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76. Аккредитация для представителей СМИ обязательна. На брифинге на вопросы ответят организаторы и почетные иностранные гости.

Организатор международной конференции «Киевская духовная академия в мировой семье богословских учебных заведений» – Киевская Духовная Академия и Семинария (КДАиС).

В конференции примут участие историки, богословы, ученые, исследователи, археологи из Украины, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Ливана, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Словакии.

Открытие конференции и пленарное заседание состоится 20 октября в 10.00.

На конференции будут подписаны договоры о сотрудничестве КДАиС с Церковной академией г. Фессалоники (Греция), Тбилисской духовной академии (Грузия), Богословским факультетом Софийского университета имени Святого Климента Охридского (Болгария). Также будут презентованы издания КДАиС.

Работа конференции продлится 21 октября в пяти тематических секциях на территории Киево-Печерской лавры в учебных корпусах КДАиС. Всего на конференции будут представлены более 50 докладов.

Среди почетных гостей и участников конференции ректоры духовных академий и семинарий, деканы и профессора Православных богословских институтов и факультетов Поместных Православных Церквей: ректор СПбДА архиепископ Петергофский Амвросий, декан богословского института Иоанна Дамаскина архимандрит Порфирий (Георги), ректор Церковной академии Фессалоники протоиерей Георгий Стамкопулос, профессор Православного богословского факультета в Белграде доцент протоиерей Владислав Пузович, декан Православного Богословского факультета св. Василия Острожского Университета Восточного Сараево протоиерей Дарко Джого, декан Православного богословского факультета университета им. Андрея Шагуни (Сибиу, Румыния) протоиерей Павел Аурела, преподаватель Православного богословского факультета университета Бабеш-Бойяйи в (Клуж-Напока, Румыния) иеромонах Бенедикт (Уэса), профессор Православного богословского факультета г. Прешов (Словакия) свящ. Вацлав Ежек и другие.

*** 23 декабря 2014 года Священный Синод УПЦ принял решение о праздновании на общецерковном уровне 400‑летия Киевских духовных школ.

Центр информации УПЦ