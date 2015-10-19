Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II призывает народ к молитве и труду

18 октября в ходе воскресной проповеди Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II призывал паству к молитве и труду, а уехавших работать за границу вернуться и трудиться на благо своей страны. Об этом сообщает Грузия Online.

«Святой Антон Великий, большой основатель монашества, которые вел деятельность в Египте, спрашивает у Господа, что делать, и он ему ответил: молись и трудись. Вот это правильный путь, которому мы должны следовать. Молиться и трудиться! Обратите внимание, что на первом месте молитва. Т.е., когда молитва впереди, труд благословлен», - заявил патриарх.

«Сегодня в Грузии в жизнь вошел порочный обычай – матери оставляют свои семьи, уезжают за рубеж, а мужья и дети остаются дома без заботы. Некоторые думают, что нет работы, негде служить, однако – это не верно... Господь дал нам такую благодатную Землю, что если человек будет трудиться на ней, то он будет счастливым. Поэтому хочу обратиться ко всем тем, кто уехал, кто за границей, вернитесь домой. Дома лучше», - сказал Илия II.

«Если одно дело не оправдало себя, займитесь другим, третьим, десятым. Надеюсь, наши люди вернутся на родину и Пресвятая Матерь Божия поможет им, чтобы у них было изобилие и благодать», - отметил патриарх.