В Швейцарии завершилась работа Пятого Всеправославного предсоборного совещания

16 октября в Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези (Швейцария) завершились заседания Пятого Всеправославного предсоборного совещания, сообщает Патриархия.ru.

В работе совещания участвовали делегации Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, Московского, Грузинского, Сербского, Румынского, Болгарского Патриархатов, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской Православных Церквей и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Председателем совещания был митрополит Пергамский Иоанн (Константинопольский Патриархат). Часть заседаний проходила под председательством митрополита Галльского Эммануила (Константинопольский Патриархат).

По итогам работы Пятого Всеправославного предсоборного совещания одобрен проект документа Святого и Великого Собора Православной Церкви «Автономия и способ ее провозглашения», разработанный в 2009 году Межправославной подготовительной комиссией.

Участники совещания также рассмотрели проекты документов Всеправославного Собора, которые были отредактированы Специальной межправославной комиссией на заседаниях, состоявшихся в Шамбези в октябре 2014 года, в феврале и марте-апреле 2015 года. С учетом поправок, представленных делегациями Поместных Православных Церквей, документы «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» и «Важность поста и его соблюдение сегодня» были одобрены.

Документу «Вклад Православной Церкви в достижение мира, справедливости, свободы, братства и любви между народами и устранение расовой и прочих дискриминаций» было усвоено новое название «Миссия Православной Церкви в современном мире». В связи с тем, что по ряду принципиальных позиций не удалось достичь консенсуса, документ не был подписан главами делегаций Русской и Грузинской Православных Церквей.