К 400-летию КДАиС Киевские духовные школы выпустили аудиодиски с записью богослужебных песнопений

В рамках подготовки к празднованию 400-летия Киевской духовной академии и семинарии, по благословению ректора КДАиС, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, осуществлено издание аудиозаписи богослужебных песнопений.

Об этом сообщает сайт КДАиС.

Хор студентов академии и семинарии под управлением иеромонаха Леонтия (Тупкало) записал аудиодиск с песнопениями Всенощного бдения, в свою очередь хор под управлением архимандрита Романа (Подлубняка) осуществил запись Божественной литургии.

В изданиях представлены произведения различных композиторов, а также напевы Киево-Печерской лавры и обителей Православных Церквей.