К 400-летию КДАиС Киевские духовные школы выпустили аудиодиски с записью богослужебных песнопений
10:43, 17 октября 2015Православие
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В рамках подготовки к празднованию 400-летия Киевской духовной академии и семинарии, по благословению ректора КДАиС, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, осуществлено издание аудиозаписи богослужебных песнопений.
Об этом сообщает сайт КДАиС.
Хор студентов академии и семинарии под управлением иеромонаха Леонтия (Тупкало) записал аудиодиск с песнопениями Всенощного бдения, в свою очередь хор под управлением архимандрита Романа (Подлубняка) осуществил запись Божественной литургии.
В изданиях представлены произведения различных композиторов, а также напевы Киево-Печерской лавры и обителей Православных Церквей.
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