В епархиях и монастырях УПЦ молитвенно отметили День защитника Отечества

В епархиях и монастырях УПЦ возносили молитвы за воинов, которые совершают военную службу Отечеству, и тех, кто погиб, выполняя свой долг, сообщает church.ua.

13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, управляющий Северодонецкой епархией, архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим вместе с местным духовенством принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины. Высокопреосвященнейший владыка вместе со священнослужителями и общественностью вознес молитвы за души усопших украинских военных на центральной площади города.

14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии, в рамках общецерковного моления за защитников Украины, епископ Львовский и Галицкий Филарет вместе с духовенством Львовской епархии вознес молитвы за украинских воинов в Покровском храме города Борислава Дрогобычского района. После богослужения владыка Филарет со всеми присутствующими почтил память погибших военных заупокойной литией.

В тот же день управляющий Мукачевской епархией Высокопреосвященнейший Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский совершил Божественную литургию в Свято-Покровском храме г. Ужгорода. За богослужением вместе с духовенством епархии и тысячами верующих владыка Феодор вознес молитвы за украинское войско, а в конце Литургии совершил панихиду за солдатами, которые погибли в разное время при исполнении своего воинского долга.

В Сумах на праздник Покрова Божественная литургия, которую возглавил правящий архиерей, архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий, была совершена на Покровской площади. На богослужении, которое собрало большое количество верующих, произошло молитвенное поминовение военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также была возведена особая молитва за мир на украинской земле.

Ко Дню защитника Украины в Полтаве также состоялось чествование погибших воинов ВСУ. По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа священнослужитель Полтавской епархии протоиерей Михайловна Волощук принял участие в возложении цветов к подножию памятника погибшим украинским казакам, а представители Полтавской миссионерской духовной семинарии во главе с благочинным города протоиереем Георгием выступили на праздничном тематическом вечере, посвященном Дню защитника Украина.

В Херсонской епархии по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы в День защитника Украины сугубую молитву украинскому войску совершил и митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, возглавив Божественную литургию в Федоровском храме Херсона. После богослужения Преосвященный владыка отслужил заупокойную литию по погибшим военнослужащими. Вечером того же дня Митрополит Иоанн возглавил крестный ход к скульптурному образу Божьей Матери «Покров», расположенном в центре Херсона, где вместе с духовенством и мирянами вознес молитвы за украинских воинов.

Моления за военных ВСУ, которые совершают сейчас свою службу, и тех, которые почили при выполнении долга перед государством, были совершены и в Ивано-Франковской епархии. После Божественной литургии в Спасо-Преображенском храме управляющий епархией Преосвященнейший епископ Тихон отслужил молебен о мире в Украине и молился за украинских воинов, защищающих Родину, а также помянул погибших.

Также в день праздника, 14 октября, состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины в. Коростень. По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, торжества посетил управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Его Высокопреосвященство в сослужении митрополита Овручского и Коростенского Виссариона совершил молебен Божией Матери возле памятника Покрова Пресвятой Богородицы.