Престольный праздник: об истории Покровского монастыря в Киеве и о празднике - игумения Каллисфения

14 октября Православная Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы. О престольном празднике и об истории монастыря Центру информации УПЦ рассказала настоятельница Свято-Покровского женского монастыря в Киеве игумения Каллисфения.

О ПРАЗДНИКЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

- Покров Пресвятой Богородицы - один из самых любимых в нашем народе праздников. Это событие Православная Церковь отмечает как праздник заступничества Божией Матери и защиты всех православных христиан.

Это чудное явление Божией Матери произошло в середине Х века в Константинополе. Во Влахернской церкви хранились риза Богоматери, Её головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины.

В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых.

Святые Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колени, Пресвятая Дева долгое время со слезами молилась за христиан. Потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.

ИСТОРИЯ СВЯТО-ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

- Наша обитель посвящена Покрову Пресвятой Богородицы.

В благословенной киевской земле, третьем земном Уделе Божией Матери, в 1889 году расцвела новая женская обитель, возникновение которой почти за полвека было предсказано блаженным Феофилом, подвижником Киево-Печерской лавры. Он часто любил приходить для уединённой молитвы в тенистые сады, на месте которых расположен теперь Покровский монастырь. Беседуя однажды с хозяином усадьбы, старец произнес пророчество о том, что здесь возникнет женская обитель, и царственная особа будет её строительницей и правительницей.

Основательница Киево-Покровского монастыря Великая Княгиня Александра Петровна родилась в 1838 году в Санкт-Петербурге в семье принцев Ольденбургских. В возрасте 17-ти лет она вступила в брак с Великим Князем Николаем Николаевичем, третьим сыном Императора Николая I. Незадолго до венчания Александра, будучи протестантского вероисповедования, перешла в Православие.

Блестящая придворная жизнь не привлекала Великую Княгиню. Она стремилась к деятельной любви и служению ближним, и в 1858 году основала в столице Покровскую общину сестер милосердия, в которой трудилась. В 1879 году после дорожного происшествия Александру Петровну парализовало. Лечение за границей не принесло результатов. Великая Княгиня возвратилась на родину и поселилась в Киеве, где создала женский монастырь.

В январе 1889 года было освящено место постройки будущей Киево-Покровской обители, куда уже в июле перешла Великая Княгиня с первыми сестрами.

Монастырский городок включал в себя корпус монашеских келий, к которому примыкал Покровский храм и, кроме этого, двенадцать других зданий. В них располагались больница с домовой церковью, церковноприходская школа для девочек, приют для сирот и детей бедных, приют для слепых и неизлечимых больных, бесплатная амбулаторная лечебница, аптека с бесплатной выдачей лекарств, странноприимная, различные мастерские и многое другое.

Переехав в обитель, Александра Петровна получила исцеление: после горячей молитвы перед Почаевской иконой Пресвятой Богородицы (этот образ находится сейчас в Никольском соборе) она смогла сделать первые шаги, хотя до этого, как известно, десять лет провела в неподвижности. Вскоре Великая Княгиня полностью поправилась от паралича. Увидев в чудесном исцелении крепкую руку Божию, указующую ей долгожданный и возлюбленный монашеский путь, Великая Княгиня всей душой стремилась послужить Господу в иноческом чине.

Осенью 1889 года она приняла тайный постриг от афонского иеромонаха, бывшего проездом в Киеве, и стала жить согласно иноческим обетам по строгому Студийскому уставу – в ревностных молитвах и непрестанных трудах. «Матушка Великая» - так все с любовью называли Великую Княгиню. Прошедшая через жизненное горнило страданий и бесконечно сочувствовавшая больным, избрала местом своего «послушания» и особенных забот больничные учреждения монастыря.

Здесь она с милосердием и состраданием служила страждущим ближним, ассистировала хирургам при операциях, дежурила ночами у постелей оперированных, следила за больничным распорядком, сама готовила больных к операции.

В 1896 году в монастыре в присутствии Царской Четы был заложен Никольский собор. Николай II сделал щедрое пожертвование на расширение больничных учреждений, на которое были выстроены терапевтическая больница и большая лечебница для приходящих больных, ежедневно принимавшая более 500 человек. Эти больничные учреждения стали называться именем Императора Николая II.

Для всех Матушка Великая была милосердной матерью и печальницей горя людского. Её сердце изливало благовонный елей милости и сострадания на всех обращающихся к ней. Этой великой душе, преисполненной любовью Божией, уже была уготована светлая небесная обитель. И хотя Княгиня-инокиня хотела привести в исполнение ещё многие свои планы и предначертания, Господь судил иначе и призвал к Себе Свою неутомимую труженицу.

Матушка Великая скончалась в четверг Светлой Седмицы 13 апреля 1900 года. Смерть пришла к ней лишь для того, чтобы исполнить закон естества и засвидетельствовать всему миру о бессмертии праведницы, которая живет во веки. Она, как искусный скульптор, своим резцом завершила сотворение духовного облика угодницы Божией, красота которого отныне светит всем.

Монастырь закрыли в 1923 году, а свое второе рождение обитель обрела в 1941 году. С тех пор, по великой милости Божией, не угасает лампада иноческой жизни в монастыре. Царица Небесная хранит обитель под Своим Пречистым Омофором и доныне.

На протяжении столетия память о трудах и подвигах преподобной Великой Княгини благоговейно передавалась из поколения в поколение.

Священный Синод УПЦ 24 ноября 2009 года принял решение о причислении её к лику святых. В настоящее время рака со святыми мощами царственной подвижницы находится в Никольском соборе монастыря.

Решением Священного Синода УПЦ от 25 августа 2012 года ещё одна подвижница благочестия, схиигуменья София (Гринёва), настоятельница (1913-1923 гг.) Киево-Покровского женского монастыря в самые тяжёлые годы его существования, причислена к лику местночтимых святых исповедников Киевской епархии. Рака с её святыми мощами также находится в Никольском соборе.

Расписание богослужений: 5.30 – Полунощница. 07.00 – Божественная Литургия. 17.00 – Вечернее Богослужение.

В воскресенье и праздничные дни совершаются две Божественные Литургии: ранняя - в 7.00; поздняя - в 10.00.

Никольский собор открыт в течение дня с 10.00 до 16.00.

Адрес: 04053, Украина, г. Киев, пер. Бехтеревский, 15.

Проезд: от ст. метро «Лукьяновская», «Майдан Независимости» - трол. 16, 18 до ост. «Улица Полтавская». От ст. метро «Вокзальная» - трам. 15,18 до ост. «Улица Речная».

Подготовила Наталья Петрова, Центр информации УПЦ – для "УНИАН-Религии".

Фото предоставлены Покровским монастырем.

Проект «Престольные праздники столичных храмов» реализуется Центром информации УПЦ и "УНИАН-Религии" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.