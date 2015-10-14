В День защитника Украины во всех храмах УПЦ помолились за украинских воинов

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины, 14 октября, во всех храмах Украинской Православной Церкви молились за тех, кто защищает Родину.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на главу административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу).

«Сегодня мы вознесли особые молитвы за воинов, которые мужественно защищали Украину в прошлом и делают это сегодня. Мы ценим и уважаем подвиг тех людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы наша страна жила в благополучии. Мы молимся за упокой их душ. А, молясь за тех, кто защищает нашу Родину сейчас, мы просим, чтобы Господь дал им здоровья и сил для их подвига», – отметил архимандрит Виктор.

Как сообщалось, накануне Дня защитника Украины Блаженнейший митрополит Онуфрий благословил 14 октября вознести во всех храмах УПЦ особые молитвы за украинских воинов.