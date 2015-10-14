14 октября - открытие Музея памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира

14 октября в Киеве, в день праздника Покрова Божией Матери, после Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе на Теремках-2 состоится открытие Музея памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира. Об этом сообщает портал «Православие в Украине».

Экспозицию музея расположена на первом этаже соборной звонницы. Среди экспонатов будут представлены личные вещи Митрополита Владимира, обстановка его рабочего кабинета и иконостас из Свято-Николаевской домовой церкви при митрополичьей резиденции в Киево-Печерской лавре.

Большинство экспонатов собраны стараниям духовника Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.