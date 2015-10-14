14 октября - открытие Музея памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира
10:15, 14 октября 2015Православие
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14 октября в Киеве, в день праздника Покрова Божией Матери, после Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе на Теремках-2 состоится открытие Музея памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира. Об этом сообщает портал «Православие в Украине».
Экспозицию музея расположена на первом этаже соборной звонницы. Среди экспонатов будут представлены личные вещи Митрополита Владимира, обстановка его рабочего кабинета и иконостас из Свято-Николаевской домовой церкви при митрополичьей резиденции в Киево-Печерской лавре.
Большинство экспонатов собраны стараниям духовника Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.
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