На Покров в каждом храме УПЦ состоится молитва за защитников Украины

14 октября по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который является также Днем защитника Украины, в каждом храме и монастыре УПЦ будут поднесены особые молитвы за украинских воинов, которые сейчас защищают Отечество. Также за богослужениями будут совершены панихиды и заупокойные молитвы за солдатами, которые погибли в разное время при исполнении своего воинского долга.

13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил всенощное бдение в Свято-Николаевском соборе Покровского женского монастыря столицы.

Его Блаженству сослужили архиепископ Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Фастовский Дамиан, а также духовенство обители и г. Киева.

День Покрова Пресвятой Богородицы является одним из пяти великих праздников Православной Церкви. Его история уходит в Х век. По преданию, во Влахернской церкви в Константинополе, где хранилась риза Божией Матери, святому Андрею, Христа ради юродивому, было явление Богородицы, которая держала над народом омофор. Этим Пресвятая Дева показала свое покровительство верным, которые молились в церкви.

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