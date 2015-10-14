Защитник Родины должен всегда оставаться христианином – управляющий делами УПЦ

Защитник Родины должен всегда оставаться христианином. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) 14 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и в день защитника Украины.

«Небесные силы способны защитить нас от скорбей и напастей, врагов видимых и невидимых. Даже если наши недруги заведомо сильнее нас, и когда кажется, что горе слишком близко и его не миновать. Ведь то, что невозможно человеку, возможно Богу. И наше великое благо в том, что у нас есть усердная заступница – Пресвятая Богородица, светлый Покров которой оберегает от всякого зла», – отметил митрополит Антоний.

По его словам, особое значение, которое имел праздник Покрова в истории украинского казачества, и то, что теперь с этим праздником связан День защитника Украины, говорит об основополагающей роли православия в украинской истории.

«Последние полтора года стали серьезным вызовом для тех, кто призван защищать нашу страну. Довольно сложно пройти это испытание без веры в Бога и Его помощь. Важно помнить, что защитник Родины всегда должен оставаться христианином», – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

При этом митрополит Антоний обратил внимание на то, что история праздника Покрова Богородицы напоминает нам о том, что человеческие силы ограничены и нередко их недостаточно, чтобы защититься от тех или иных невзгод, если не полагаться на милость Божию.

«Когда в начале Х века Константинополь окружили варвары, а византийская армия не успела вернуться к тому времени с похода, людям оставалось надеяться только на защиту от Бога. Чудесным образом Божия Матерь помогла спастись народу, и это стало свидетельством того, что нет ничего надежнее, чем полагаться на Небесную помощь», – отметил митрополит Антоний.