Сегодня православные празднуют Третью Пречистую - о Покрове Богородицы рассказывает архимандрит Виктор (Коцаба)
Православная Церковь 14 октября празднует Покров Пресвятой Богородицы, Третью Пречистую.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), в этот день православные просят о заступничестве и ходатайстве перед Богом Пресвятой Девы Марии. Хотя этот праздник и не входит в число главных двенадцати праздников Православной Церкви, но очень почитается в Украине со времен Крещения Руси.
"В истории установления этого праздника - видение святого Андрея Юродивого во время осады Константинополя в начале X века. Во Влахернском храме, где хранился омофор - покров Богородицы, молились о спасении от врагов жители города. В это время блаженный Андрей Юродивый со своим учеником увидели в видении, как из алтаря вышла в окружении святых Богородица и свой омофор простерла над теми, кто молился - будто покрыла их. Это был признак того, что Божья Матерь покрывает молитвами и своей милостью всех, кто обращается с молитвой к ее Сыну - Господу нашему Иисусу Христу. Весть о чуде разнеслась по городу. Враги отступили и город был спасен. С того времени покров-омофор стал символом покровительства Пречистой", - отмечает отец Виктор.
По его словам, особое почитание Покрова Богородицы начинается с XII века, при князе Андрее Боголюбском, который построил Покровскую церковь на реке Нерль. На территории Украины самая древняя церковь, посвященная празднику Покрова - Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области, возведенная в 1467 году как крепость.
"Праздник Покрова для казачества считался престольным - главным. Запорожцы построили на Сечи церковь в честь Покрова с иконой Покрова. На иконе над Богородицей была надпись: «Избавлю и покрою люди моя...», а от запорожцев, под иконой была протянутая лента вверх к Божией Матери с надписью: «Молим, покрой нас честным Твоим покровом и избавь нас от всякого зла». Казаки стояли на защите веры православной, были постоянно в опасности, возлагали всю свою надежду на Бога, и молились Богородице, чтобы она защищала их от внезапной смерти", - рассказал монах.
"Казаки настолько верили в силу Заступничества Богоматери и настолько искренне и торжественно отмечали праздник Покрова, что на протяжении веков в Украине он получил второе название - Казацкая Покрова. История нашего народа помнит много чудесных случаев помощи Божией Матери во время нападения врагов на нашу землю", - напомнил отец Виктор.
Также он рассказал о том, что в народе считается, что праздник Покрова ознаменовывает засыпание природы и укрывание земли на зиму. «Пришла Покрова - на дереве голо». «Покрова накрывает траву листьями, землю снегом, воду - льдом, а девушек - брачным венцом».
В Западной Украине к празднику окончательно возвращались все пастушьи стада с полонин и завершали последнее путешествие чумаки. Поэтому и говорили: «Пришла Покрова - сиди, чумак, дома».
Также, этот праздник был днем милосердия. Готовясь к зимним холодам, наши предки обязательно помогали бедным родственникам и соседям. Обычно накануне торжеств мужчины ходили по дворам и чинили крыши домов, где жили одинокие старики, вдовы и сироты - «чтобы счастье их долю от беды накрыло». Женщины одевали сирот. Наши предки верили, что того, кто на Покров оденет сироту, не оставит Божия Мать и его дети и внуки "в рубашке", счастливыми родятся.