В Украину прибыла чудотворная икона Плащаницы Божией Матери

11 октября, по благословению Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Киев из Иерусалима делегацией УПЦ во главе с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром было привезено чудотворную икону Плащаницы Божией Матери, сообщает church.ua.

На площади перед Спасо-Преображенским собором Киева, где будет находиться чудотворная икона, Плащаницу встретили архиепископ Макаровский Иларий, епископ Бородянский Варсонофий, духовенство собора, многочисленные верующие и гости.

Накануне, 10 октября, делегация Украинской Православной Церкви была принята Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Чудотворная икона Плащаницы Пресвятой Богородицы была передана делегации и перенесена в домовой храм Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, где перед ней были совершены богослужения.

Блаженнейший Патриарх Феофил III во время встречи передал братские поздравления Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Онуфрий и выразил надежду, что с молитвами Владычице нашей Пресвятой Богородице наступит благословенный мир на многострадальной украинской земле.

На время пребывания иконы Плащаницы Божией Матери (до 30 октября включительно) Спасо-Преображенский собор будет открыт ежедневно с 7:30 до 20:00. Каждый день в 9:00 будет совершаться Божественная литургия, в 13:00 - акафист, в 17:00 - вечерня с акафистом.