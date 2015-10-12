В Киево-Печерской лавре молитвенно отметили память Собора преподобных отцов

11 октября, в день памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских, которые в Ближних пещерах (прп. Антония) почивают, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленным верующим, которые собрались в этот день на Божественную литургию в Лавре, со словом проповеди.

За богослужением была возведена сугубая молитва за мир в Украине.

После отпуста Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил крестный ход к Ближним пещерам, где с Преосвященными архиереями и духовенством отслужил молебен святым преподобным Киево-Печерским. По свершению молебного пения Блаженнейший владыка поздравил присутствующих с праздником и благословил всех.

Собор преподобных Печерских, которые в Ближних пещерах почивают, насчитывает 82 святых, которые в разное время, начиная с XI века и до ХХ века включительно, несли подвиг в Свято-Успенском Киево-Печерском монастыре.

Среди них: основатель русского монашества прп. Антоний, первый епископ из русских свт. Иларион Киевский, первый отечественный историк, автор «Повести временных лет» прп. Нестор Летописец, былинный герой прп. Илья Муромец и другие.

church.ua