11 октября состоится открытие XIII фестиваля православного кино "Покров-2015"

11 октября в Киеве в Национальной опере Украины состоится открытие XIII Международного кинофестиваля православного кино «Покров-2015». Об этом сообщает сайт pokrovkino.com.

За главный приз Фестиваля будут бороться 57 фильмов в номинациях: анимационного кино, фильмы короткого метра, документального и полного метра.

Показы будут проходить в Доме кино, ул. Саксаганского, 6, Красный зал:

12, 13 октября с 10.00 до 21.00

14 октября с 10.00 до 17.00.

Вход на конкурсные показы свободный.

Во время Фестиваля традиционно участников и гостей порадуют тематические встречи, мастер-классы и круглые столы на актуальные темы православия, светской жизни и СМИ.

В этом году организаторы мероприятия предоставили возможность каждому желающему принять участие в подведении итогов и объявили конкурс: выбери лучший фильм — стань членом жюри фестиваля.

Закрытие XIII фестиваля православного кино "Покров" состоится 14 октября в 18:00 в Доме кино.

Фестиваль «Покров» учреждён по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и Всея Украины в октябре 2003 года и проводится ежегодно в канун или во время праздника «Покров Пресвятой Богородицы». Целью кинофестиваля является популяризация фильмов христианского содержания и награждения лучших православных фильмов специальными призами и наградами.