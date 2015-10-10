Предстоятель УПЦ: Пока есть жертвенная любовь, будет существовать мир

9 октября во время проповеди в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что проявлением любви к Богу и ближнему есть желание бескорыстно творить добро.

«Любовь - это потребность человека творить добро, не ожидая ничего взамен», - сказал Предстоятель.

Об этом сообщает сайт church.ua.

Апостол Иоанн писал, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем(1 Иоан. 4:16). Относиться с любовью к ближнему нужно потому, что «человек носит в себе Божественный образ, и необходимо ценить его в каждом».

Свидетельством любви к Богу является выполнение Его Заповедей, напомнил Блаженнейший владыка. «Можно декларировать то, что мы любим Бога, но если при этом не выполняем заповеди Божьи, все слова напрасны».

Митрополит Онуфрий обратил внимание на то, что жизнь по заповедям Божьим раскрывает для человека чувство настоящей любви к Богу и ближнему.

«Только бескорыстное желание творить добро может быть признаком того, что человек научился любить. Кто любит Бога, тот делает добрые дела и не ожидает никакой отдачи. И пока будет это жертвенное творение добра, до тех пор будет существовать мир».