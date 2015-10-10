В Киево-Печерской лавре начала работу православная выставка "Покровская"

Традиционно к празднику Покрова Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре начала работу православная выставка-ярмарка «Покровская».

Об этом сообщает сайт lavra.ua.

На открытии выставки иеромонах Глеб отслужил молебен и обратился ко всем присутствующим со словом наставления. В частности, он попросил помнить о благоговейном отношении к святому месту, призвал к честной деятельности всех участников православной выставки и, в первую очередь, нести посетителям свет Христов.

Участники православной выставки - представители ближнего зарубежья, украинских епархиальных издательств и мастерских из монастырских обителей.

Для посетителей представлен большой ассортимент товаров для использования, как в церковных богослужениях, так и келейно, в домашних условиях.

На выставке можно приобрести иконы, книги духовно-нравственной направленности для детей и взрослых, аудио и видео записи церковно-исторической и богословской тематики, изделия мастеров традиционных народных ремесел, швейные изделия, сборы трав, ароматные монастырские лечебные чаи.

Выставка открыта ежедневно с 10 октября до 18 октября, время работы – с 9.00 до 19.00 часов, территориальное расположение – улица к Дальним пещерам и крытый переход к Ближним.