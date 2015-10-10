Архимандрит Хризостом (Насси) избран новым митрополитом Триккским

9 октября в ходе заседания Священного Синода Элладской Православной Церкви состоялось избрание новых митрополитов на вакантные кафедры митрополий Кефалонии и Трики, сообщило информационное агентство «Амен».

Днем 9 октября прошло голосование, в ходе которого решалось, кто займет митрополичью кафедру Трики. В ходе голосования архимандрит Хризостом (Насси) получил 49 голосов, архимандрит Григорий (Константину) — 45 голосов, за архимандрита Иринея (Калогеру) было подано 6 голосов.

Затем прошел второй тур голосования, в котором участвовали два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. В результате повторного голосования за архимандрита Хризостома (Насси) было подано 48 голосов. Архимандрит Григорий (Константину) получил 28 голосов. Таким образом, новым митрополитом Триккским избран архимандрит Хризостом (Насси).

Архимандрит Хризостом (Насси) родился в Патрах в 1975 г. Высшее образование получил на Богословском факультете Университета Аристотеля в Салониках. Он стал монахом в монастыре св. Феодора (митрополия Фессаалоники) в 1999 г. и в том же году был рукоположен во иеродиакона. Рукположен в сан священника и возведен в сан архимандрита в 2000 г. Являлся секретарем и директором финансового отдела Фессалоникийской митрополии и директором церковной школы-интерната «Святой Антоний», а также настоятелем церкви св. Марины в Салониках епархии. 1 сентября 2014 г. был назначен протосинкеллом Триккской митрополии.

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