Преставление любимого ученика Спасителя - одно из самых загадочных событий: об Иоанне Богослове - прот. Александр Сивченко

В день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 9 октября, престольный праздник в Киеве отмечает храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ул. Заречная, 45 ст. м. Славутич).

О празднике и об истории храма Центру информации УПЦ рассказал настоятель храма протоиерей Александр Сивченко.

О СВЯТОМ АПОСТОЛЕ И ЕВАНГЕЛИСТЕ ИОАННЕ БОГОСЛОВЕ

- Преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова празднуется православной церковью 9 октября по новому стилю. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии - дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковом он был призван Иисусом Христом в число своих учеников на Геннисаретском озере. Оставив своего отца, оба брата последовали за Христом.

Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно приблизил к Себе. Святой Иоанн Богослов присутствовал при воскрешении Господом дочери Иаира и был свидетелем Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра, приникнув к груди Спасителя, спросил об имени предателя.

Братья Иаков и Иоанн в Евангелиях именуются сыновьями Зеведеевыми по имени их отца Зеведея, также, по сообщению евангелиста Марка (Мк. 3:17). Иисус назвал братьев Боанергес (греческое слово Βοανηργες, арамейское слово, расшифровываемое в Новом Завете как «сыновья грома»), очевидно, за порывистый характер.

Этот характер в полной мере проявился, когда они хотели низвести с неба огонь на самарянское селение (Лк. 9:54); а также в просьбе дать сесть им в Царстве Небесном по правую и левую сторону от Иисуса (Мк. 10:35—37). Из евангельских повествований следует, что Иоанн, со старшим братом Иаковом, был в дружеских отношениях с апостолом Петром и вместе с ним входил в число приближенных Господом учеников.

На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Своей Матери - Деве Марии.

Иоанн упомянут в списках апостолов в Евангелии от Матфея (Мф. 10:2), от Марка (Мк. 3:17), от Луки (Лк. 6:14), а также в Деяниях Апостолов (Деян. 1:13).

Апостолу приписывается авторство пяти книг Нового Завета: Евангелия от Иоанна, 1-го, 2-го и 3-го послания Иоанна и Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса).

Согласно преданию, после Успения Матери Божией апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Эфес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора.

Находясь в городе Эфесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам, именем Христа совершая чудеса, а также воскресил сына жреца и умершего в бане.

Во время гонения на христиан, начатого императором Нероном, апостол Иоанн, по преданию, был отведён в узах на суд в Рим, где был за веру в Иисуса Христа приговорен к смерти. Чудесным образом Господь спас его от мучений. После этого апостол был сослан в заточение на остров Патмос, где прожил много лет.

На острове Патмос апостол Иоанн удалился со своим учеником Прохором (апостолом от семидесяти) на пустынную гору, где совершил трёхдневный пост и молитву, после чего пещера, где они жили, заколебалась, и загремел гром. Прохор в страхе упал на землю. Апостол поднял его и приказал записывать слова, которые он будет произносить. «Аз есмь Аль­фа и Оме­га, на­ча­ток и ко­нец, гла­го­лет Гос­подь, Сый и Иже бе и Гря­дый, Все­дер­жи­тель» (Откр. 1:8). Два дня и шесть часов Прохор записывал Евангелие. Через некоторое время Иоанн вновь удалился в безлюдное место, и провел 10 дней в пещере без еды в молитве. Когда он собирался выйти из пещеры, был к нему глас, говорящий: «Иоанн, Иоанн!» Он же сказал: «что, Господи!» И сказано: «сотвори в пещере другие десять дней, и откроются тебе многие и великие тайны в месте этом». Он же сотворил другие десять дней. И был в ужасе великом, и видел силы великие, и ангела Божия, разъясняющего ему всё, что он видел и слышал. Затем позвав Прохора, сказал: «то, что услышишь из уст моих, запиши на бумагу».

После длительной ссылки апостол Иоанн получил свободу и вернулся в Эфес, где продолжил свою деятельность, завершив в написание Евангелие.

Апостол любви - так именуется святой Иоанн, так как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу и угодить Ему. В трёх своих Посланиях апостол Иоанн проповедует любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви.

Преставление любимого ученика Спасителя, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова - одно из самых загадочных событий.

Прожив более ста лет, он удалился из Эфеса, и просил учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платом. Те исполнили просьбу учителя, но через некоторое время, когда могила была вскрыта тело Иоанна там не оказалось. Зато ежегодно, 21 мая на могиле стал выступать тонкий слой праха, приносивший исцеление.

В Православной Церкви считается, что апостол взят на небо с телом, подобно Богородице и древним праведникам - Илии и Еноху.

Многие святые уверены в том, что апостол Иоанн будет вместе с Илией и Енохом проповедовать перед вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа. Святой апостол Иоанн Богослов дивным образов представлен и живет доселе на земле и на небесах,- говорит св. прав. Иоанн Кронштадтский.

ИСТОРИЯ ХРАМА В ЧЕСТЬ ИОАННА БОГОСЛОВА В КИЕВЕ

- Михаил Рыбаков - исследователь-краевед, специалист по истории Киева, историографии и источниковедению, педагог, литератор в одной из своих статей подает такие данные о поселке Осокорки: "У залива" Речище Осокорское "было расположено село Осокорки. Существует беглые упоминание о существовании села уже в XI в. Так, в 1756 архимандрит Выдубицкого монастыря в "покорнейшем доношение "в Генеральный военный суд писал: "По устроении монастыря святого Архистратига Михаила Выдубецкого ... благоверным князем российским Всеволодом Ярославичем в 1070 году предоставлено оному же Выдубецкому монастырю ... село Осокорки "(ссылка на исторические материалы из архива Киевского губернского правления. К .1882.)

Наиболее вероятно, что церковь была построена по типу существующих в Остерской губернии деревянных церквей.

Просуществовала церковь до 1930-х гг.. Именно на этот период приходится массовое закрытие храмов в пригороде Киева, (Материалы о закрытии церквей хранятся в ГАК Ф.1 )

По свидетельствам местных жителей до 30-х годов 20-го века в районе села Осокорки находилась паромная переправа на правый берег Днепра по мелководной части (там, где сейчас построен Южный мост).

Это была крайняя точка Черниговской губернии.

Многие паломники, приходя на поклонения киевским святыням (Киево-Печерскую лавру), останавливались на постой в храме Иоанна Богослова.

Это были, по сути, южные врата города.

Храм начал действовать с лета 1997 г. в приспособленном для этого молитвенном доме. В мае 1999 года Блаженнейший Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины благословил разработку архитектурного проекта на строительство храмового комплекса в честь Св. Ап. Ев. Иоанна Богослова.

25 июня 2006 года Блаженнейшим Владимиром, Митрополитом Киевским и всея Украины был освящен храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона. В данное время построена воскресная школа, в перспективе планируется строительство колокольни и храма на честь Св. Апостола.

Тропарь, глас 2

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны: приемлет тя припадающа, иже падша на перси приемый Егоже моли, Богослове, и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

*** Храм Св. Ап. Иоанна Богослова открыт ежедневно с 09.00 до 17.00.

Адрес храма: 02132, Осокорки, Заречна 45, ст. м.Славутич.

Контный телефон: (044) 599 47 04

Богослужения проводятся в праздничные и воскресные дни.

Вечерние: суббота 17.00 (зимой - 16.00). Литургия: воскресенье 08.30 Часы, 09.00 Божественная литургия. Молебен вмч. цел. Пантелимона с акафистом.

Воскресная школа: воскресенье с 11.00 до 12.00.

Святыни храма: икона с частицей мощей св.прп. преподобных Печ. Агапита, Никодима (просфорника), Илии Муромца и св. прп. Ионны Киевского.

Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".