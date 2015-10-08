Причиной всех конфликтов является отсутствие христианской любви - митрополит Луганский и Алчевский Митрофан

Причиной всех конфликтов, происходящих в современном мире, есть отсутствие любви в ее христианском понимании.

Об этом сказал председатель отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук), сообщает Центр информации УПЦ.

«При всей сложности ситуации в Украине и других точках планеты, где сейчас идут конфликты, никакое зло нельзя победить злом. Это приводит только к умножению зла. Очевидно, большое количество военно-политических противостояний, происходящих в сегодняшнем мире, связаны с тем, что даже многие из тех, кто называют себя христианами, до сих пор живут в Ветхом Завете и руководствуются принципом «око за око, зуб за зуб»», - отметил митрополит Митрофан.

При этом он отметил, что в настоящее время наблюдается общемировая тенденция отступления от базовых христианских ценностей.

«Библейские заповеди о любви к Богу и ближнему взаимосвязаны: нельзя любить Бога и при этом ненавидеть ближнего. Пусть даже этот ближний и ошибается. Каждый может ошибаться, но любые конфликты - между людьми, государствами, религиозными общинами - должны решаться в духе христианской любви. А это означает, как минимум, относиться к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе», - подчеркнул владыка.

Как сообщалось, сейчас в мире насчитывается 40 точек, где идут военные конфликты.