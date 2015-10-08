В трудные времена люди преклонного возраста требуют большего внимания и милосердия - протоиерей УПЦ

В трудных социально-экономических условиях люди преклонного возраста требуют большего внимания и милосердного отношения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ протоиерей Владислав Диханов, комментируя последние рейтинговые данные, согласно которым Украина заняла 73 место из 96 стран мира по уровню жизни пенсионеров.

"В Библии сказано: «Почитай отца своего и мать - это первая заповедь с обетованием, чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты на земле был долголетним». То есть от отношения к старшим зависит даже наше земное благосостояние", - отметил протоиерей Владислав.

По его мнению, недостаток внимания к людям пожилого возраста может в будущем обернуться против младших поколений.

"Молодым людям следует помнить, что когда они станут пожилыми, и могут столкнуться с теми же проблемами, что и сегодняшние пенсионеры", - подчеркнул священнослужитель.

Как сообщалось, согласно последним данным неправительственной организации «HelpAge International», из 96 стран мира, которые вошли в рейтинг уровня жизни пенсионеров, Украина заняла 73 место. Исследование проведено на основе таких критериев, как уровень пенсионного обеспечения, доступность медицины, уровень занятости и образования. Данные были предоставлены Всемирной организацией здравоохранения, Всемирным банком и Международной организацией труда.