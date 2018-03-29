Основатель монашества:о преподобном Сергии Радонежском - протоиерей Ярослав Шовкеник

В день памяти преподобного Сергия Радонежского, 8 октября, престольный праздник отмечает киевский храм в честь Сергия Радонежского (ул. Уманская, 14. ст.м. «Шулявская»).

О престольном празднике и об истории храма Центру информации УПЦ рассказывает благочинный Соломенского района протоиерей Ярослав Шовкеник.

ИСТОРИЯ ХРАМА

- История храмового комплекса в честь преподобного Сергия Радонежского начинается в июле 2003 года. Именно тогда Блаженнейший Митрополит Владимир освятил первый камень и крест на месте строительства храма. С августа 2003 года велась масштабная работа по оформлению проектной и разрешительной документации, а осенью 2007 года был заложен фундамент храма.

Летом 2008 года, во время строительства основного храма, была сооружена деревянная церковь в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», в которой стали совершаться регулярные богослужения.

18 июля 2009 года храм освятил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир.

С октября 2009 года при храме начала работу Воскресная школа для детей. По молитвам преподобного Сергия, покровителя учащих и учащихся, сегодня школу посещают 78 учеников.

18 июля 2012 года Митрополит Киевский и всея Украины Владимир освятил кресты для главного храма в честь прп.Сергия Радонежского.

Осенью 2015 года завершены строительные работы в нижнем храме в честь святого благоверного князя Александра Невского, в котором теперь регулярно совершаются богослужения. Здесь, в нижнем храме, хранится великая святыня – ковчег с мощами святого Александра Невского.

На сегодняшний день строительство храмового комплекса со зданием Воскресной школы продолжается.

О ЖИЗНИ И ТРУДАХ СВЯТОГО

- Пример жизни преподобного Сергия Радонежского особенно важен для современных христиан. Ведь жил он в 14 веке во времена татаро-монгольского ига и междоусобных войн. Жизнь его была исполнена трудов и скорби, с ранних лет он привык к смирению и упованию на волю Божию.

По древнему преданию, Варфоломею (так звали святого до пострига в монахи) никак не давалась учёба, хотя он и был старательным учеником.

Однажды родители послали его в лес за пропавшими жеребятами. Там, под дубом, повстречал мальчик старца. Сквозь слёзы рассказал о своих огорчениях и попросил старца молиться, чтобы Бог помог одолеть ему грамоту. И под тем же дубом стал старец на молитву, и рядом с ним юный Варфоломей. А вечером, когда мальчик начал читать, все были поражены, как он хорошо читает.

После смерти родителей Кирилла и Марии, Варфоломей решил стать монахом. Вместе с братом Стефаном он ушёл в Радонежские леса. Братья выбрали место в лесу, поразившее их величием и красотой, начали строить церковь и кельи. Жили, работали и молились.

К святому Сергию стали приходить люди, некоторые просили взять к себе. Так в глухом лесу появился монастырь.

Постепенно слава о Сергиевом монастыре распространилась по всей Руси. Много людей стало приходить к Сергию Радонежскому за советом и молитвенной помощью. Сам князь Московский Дмитрий Донской перед решающей битвой с татарской Ордой в 1380 году едет за благословением в Троицко-Сергиевскую лавру, к Сергию.

Жизнь преподобного Сергия Радонежского учит нас самому насущному: правде, прямоте, мужественности, труду и вере.

*** Расписание богослужений: суббота: Всенощное бдение - 17.00, воскресенье: Божественная Литургия 09.00.

Воскресенье: Молебен с акафистом прп. Сергию: 17.00

Варианты проезда: от метро «Шулявская» — трол. 21, 22, 42 до ост. «Караваевы Дачи»; от метро «Лукьяновская» — трол. 19 до ост. «Ул. Козицкого»; от метро «Университет» — трол. 17 до ост. «Ул. Козицкого».

Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".