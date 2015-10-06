У патрульной службы нет претензий к митрополиту Павлу

У патрульной службы Министерства внутренних дел Украины нет претензий к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Лавры, об этом сказано в письме Департамента коммуникации МВД митрополиту Павлу.

«Работниками патрульной службы МВД обвинений в отношении Вас не выдвигалось. В законодательстве Украины отсутствует процедура привлечения к административной ответственности неустановленных лиц, поэтому в связи с инцидентом, который возник возле въезда на территорию Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, водитель Вашего служебного автомобиля не привлекался к административной ответственности. Уверяем, что Департамент патрульной службы Министерства внутренних дел к Вам не имеет каких-либо претензий», – указано в письме.

В то же время, подчеркивают в МВД, отсутствуют основания для привлечения к дисциплинарной ответственности работников киевского Управления патрульной службы.

«Обращаем ваше внимание на то, что согласно абзаца восьмого части первой статьи 6 Закона Украины «О дорожном движении» организация дорожного движения на территории города в соответствии с соответствующими генеральными планами, проектами детального планирования и застройки населенных пунктов относится к компетенции городских советов и их исполнительных органов», – сказано в обращении.

В МВД благодарят митрополита Павла за неравнодушное отношение к соблюдению правил дорожного движения, в частности правил остановки и стоянки.

«Надеемся, что все граждане независимо от статуса будут придерживаться установленных правил дорожного движения и будут выполнять законные требования работников патрульной службы МВД», – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Как сообщалось, в начале сентября получил информационный резонанс конфликтный инцидент, который случился летом этого года при участии митрополита Павла и сотрудника патрульной службы во время въезда на территорию Лавры.