В Запорожской епархии УПЦ предложили праздновать День памяти всех украинских святых

Управляющий Запорожской епархией Украинской Православной Церкви архиепископ Лука (Коваленко) предложил отмечать День всех украинских святых.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии.

«Украинский народ дал миру немало выдающихся писателей, поэтов, изобретателей, ученых, философов, педагогов, но кульминацией, высшим совершенством, что возможно для человека на земле, есть святость. И наш народ имеет сонм угодников Божиих, прославленных в Небесной Церкви. Эти люди своей жизнью явили пример того, как нужно жить, чтобы угодить Богу, показав пример величайшей мудрости и праведности», - отметил архиепископ Лука.

По его мнению, День украинских святых объединит страну.

«Мы уверены, что становление украинской государственности, самоидентификация единства нашего народа, возможны, прежде всего, не с культурологического, исторического, языкового или фольклорного признака, а по признаку высшего проявления индивидуального развития личности - святости. Установление Дня Памяти Собора святых, просиявших на нашей Родине, является актуальным требованием сегодняшнего времени», - подчеркнул управляющий Запорожской епархией.

Архиепископ Лука предлагает праздновать День всех святых в ближайшее воскресенье после Дня Крещения Руси, который отмечается 28 июля.