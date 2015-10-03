Представители Церквей встретились с Президентом Нобелевского центра мира и прав человека

2 октября в конференц-зале столичного отеля «Интерконтиненталь» состоялась встреча представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с известным политическим деятелем, президентом Нобелевского центра мира и прав человека в Осло и экс-премьер-министром Норвегии господином Хелль Магне Бунневик, который сейчас находится в Украине с дипломатической и миротворческой миссией.

Во встрече приняли участие представители церквей и религиозных организаций Украины - членов ВСЦиРО, а также представитель Департамента религий и национальностей Министерства культуры Украины. По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Украинской Православной Церкви на встрече представляли Председатель Синодального информационного отдела епископ Ирпенский Климент (Вечеря) и сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ Д. П. Лозинский.

В своем приветственном слове господин Хелль Магне Бунневик заострил внимание присутствующих на особой и влиятельной роли религии в деле достижения и сохранения мира в обществе, отдельно остановился на христианских началах миротворчества, основанного на уважении к каждому человеку, как образа Божьего, любви к Богу и ближнему, ощущении ответственности друг за друга и за все творение Господне. Господин Бундевик отметил, что в Европейской конвенции по защите прав человека первоочередное место отведено уважению жизни и достоинства человека, и уже после этого - его прав и свобод. По его мнению, проповедь именно этого уважения, как основной подпочве мира, является первоочередной задачей религии, которая должна учить это общество и вдохновлять политиков а деле приумножения мира.

После выступления Президента Нобелевского центра мира и прав человека все присутствующие имели возможность высказаться и задать вопросы норвежскому гостю.

В своем слове к участникам встречи епископ Климент отметил важность международного опыта участия религиозных организаций в достижении мира. Их вклад в урегулирование конфликтов имел значение лишь при избежании политизации религии. Сегодня в Украине есть проблема использования политических факторов для создания религиозных конфликтов. В частности, есть отдельные случаи использования радикальных организаций для провоцирования религиозной конфронтации и, как следствие, формирование политических настроений. Владыка Климент отметил, что использование радикальных идей и сил для достижения любой цели является попыткой строительства дома на песке, который, как сказано в Библии, не устоит и падение его будет великое.

В своем заключительном слове господин Хелль Магне Бунневик призвал Церкви, несмотря на любые внешние факторы, «стоять со своей паствой», избегать смешивания религии и политики и предотвращать использование религии в политических целях.

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