В Мукачево открылась Международная научная конференция о монастырях на Закарпатье

3 октября, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Мукачево в гостиничном комплексе «Красная Гора», в рамках подготовки к 1000-летию славянского присутствия на Святой Горе Афон, начала свою работу Международная научная конференция ««Малый Афон» - монастыри и монашество в Закарпатье: традиции и современность».

Работа форума началась общей молитвой и приветственным словом Предстоятеля УПЦ к организаторам и участникам конференции, которое зачитал проректор Киевской духовной академии по научно-богословской работе Владимир Бурега.

В этом году доклады на конференцию направили ученые из одиннадцати стран мира, в частности: Чехии, Словакии, Польши, России, Болгарии, Сербии, Хорватии, Республики Беларусь, Румынии, Молдовы, Греции и Украины. Всего в форуме принимают участие более 60 ученых и исследователей.

В воскресенье 4 октября, участники форума примут участие в праздничном богослужении и посетят монастыри Мукачевской епархии.

По материалам конференции запланировано издание сборника докладов.

Офіційний сайт УПЦ / Мукачівська єпархія