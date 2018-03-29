Он был равнодушен к богатству и славе: о святом Олеге Брянском - иерей Алексий Киреев

В день памяти благоверного князя Олега Брянского, 3 октября, престольный праздник в Киеве отмечает храм в честь благоверного князя Олега Брянского (ул. Здолбуновская, 2А. ст.м. «Харьковская»).

О празднике и об истории храма Центру информации УПЦ рассказал настоятель храма иерей Алексий Киреев.

- Святой Олег был сыном Брянского князя благочестивого Романа Михайловича, внуком святого Михаила Всеволодовича, князя Черниговского, мученически скончавшегося в Орде в 1246 году.

Из летописей известно, что в 1274 году Роман вместе с сыном Олегом (во Святом Крещении — Леонтием) участвовал в военных действиях против Литвы. По окончании войны Олег приезжал во Владимир Волынский к своей сестре Ольге (во Святом Крещении — Елене) Романовне. Наследовав после смерти своего мужа богатые земли на Волыни, она, вероятно, помогала брату Олегу в устроении его Брянской обители.

Видя, что преходящи и непрочны красоты и богатства земные, Олег отказался от заманчивой наследственной власти великого князя Черниговского, передав ее своему брату, а сам принял монашество с именем Василия, в созданном им на свои средства, Брянском Петро-Павловском монастыре.

В этой обители Святой благоверный князь скончался строгим подвижником. Одни полагают год блаженной кончины святого Олега-Василия - 1231, что однако, противоречит летописи; другие приписывают год преставления Олега – 1289, что правдоподобнее и согласно с историческими данными, но точное время неизвестно.

Тело Святого Олега Брянского было погребено под спудом в соборном храме его монастыря.

Известно, что из благоговения к памяти Святого князя-подвижника Патриарх Никон возвел Петро-Павловскую обитель на степень ставропигии (ставропигиальный монастырь управляется не епархиальными архиереями, а непосредственно Патриархом).

В 1701 году на месте деревянного храма, где покоились святые мощи Благоверного князя, был построен каменный храм в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы с приделом в честь Первоверховных Апостолов Петра и Павла. В другом приделе вскоре был освящен Престол в честь иконы Божией Матери "Знамение".

В ноябре 1893 года Великий князь Константин Константинович, пожертвовал Петро-Павловскому монастырю икону "Святого благоверного князя Олега Брянского Чудотворца со сребропозлащенною к ней лампадою, весом 2 фунта 17 золотников и четыре билета пятипроцентных по 150 рублей с тем, чтобы проценты с этих билетов поступали на елей в неугасимую лампаду пред этой иконой". 4-го октября 1894 года разрешено было издание икон Брянских Святых, князя Олега и Преподобного Поликарпа, а также их металлических образков.

14 июля 1897 года Святейший Синод, в ответ на ходатайство Брянской городской Думы, издал указ, в котором говорилось: "По вниманию к благочестивому усердию граждан города Брянска и согласно отзыву Преосвященного Орловского, Святейший Синод определяет: совершать ежегодно в городе Брянске торжественное празднование в честь Святых угодников Олега и Поликарпа, в дни их памяти, дозволив вместе с тем возглашать имена этих угодников Божиих на отпустах и носить их иконы вместе с иконой Свенской Божией Матери в ежегодно совершаемом 11 августа крестном ходе вокруг города Брянска".

13-го июля 1900 года Брянская городская Дума объявила 20 сентября — день памяти Брянского угодника Божия, Святого князя Олега — не торговым днем. В этот день, с 1900 года, во всех Брянских храмах совершались торжественные Богослужения, а торговля была закрыта. В 1902 году Брянским городским правлением и «усердием благочестивых граждан» сооружена была памятная металлическая гробница для мощей святого князя с сенью и множеством лампад.

В 1903 году, по благословлению Святейшего Правительствующего Синода, издан "Верный месяцеслов всех Русских Святых", где впервые указан и день памяти Преподобного Олега, князя Брянского — 20 сентября / 3 октября.

В 1908 году русский Свято-Андреевский общежительный скит на святой горе Афон издал акафист и молитвословия преподобному благоверному князю Олегу Брянскому.

В 1923 году монастырь был упразднен.

В начале 1930-х годов, по благословению Архиепископа Брянского Даниила (Троицкого), во избежание поругания от безбожников, произошло перезахоронение мощей Преподобного князя Олега. Честные мощи были перезахоронены в подклете под алтарем Введенского храма обители. Принимавшие участие в перезахоронении дали обещание не рассказывать никому о происшедшем. Лишь в 1995 году бывшая староста Введенского храма Мария Александровна Белова, которая в 1930-е годы была юной прихожанкой, открыла местонахождение Святых мощей.

По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Брянского и Севского Мелхиседека, усердием протоиерея Георгия Козловского и других священнослужителей Введенского храма местонахождение Святых мощей Преподобного князя было обнаружено.

10 августа 1995 года честные останки Святого Олега были вновь обретены и с тех пор открыто почивают во Введенском храме Петро-Павловской обители. Каждое воскресение во время вечернего Богослужения пред ними совершается чтение акафиста преподобному Олегу.

5 декабря 2003 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, было установлено празднование Собора Брянских Святых в день памяти Преподобного князя Олега Брянского.

Храм святого благоверного князя Олега брянского в Киеве был построен в 2009 году. В этом же году 26 октября храм освятил митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Блаженнейший Владыка подарил общине храма образ благоверного князя Олега Брянского с частицей его мощей.

Храм в честь благоверного князя Олега Брянского открыт ежедневно с 08.30 до 18.00

Расписание богослужений: четверг 17.00 - Акафист Святого Благоверного князя Олега Брянского.

Суббота 10.00 - Панахида по умершим.

17.00 - Вечернее богослужение.

Воскресенье 08.00 - Божественная Литургия.

Накануне великих и двунадесятых праздников в 17.00 – Вечернее богослужение. В сам день праздника в 7.30 – Божественная Литургия.

Адрес: Киев, ул. Здолбуновская, 33а (на берегу озера «Солнечное»).

Проезд: от ст. м «Дарница» или м. «Харьковская» - авт. № 45, маршрутное такси № 45, 445, до ост. «Привокзальная»; от ст. м «Левобережная» - маршрутное такси № 542, 503 до ост. «Привокзальная».

Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".