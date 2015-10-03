В галерее "Соборная" открылась выставка детского творчества воскресных столичных школ

В стенах просветительского центра кафедрального собора УПЦ, галерея «Соборная», накануне одного из главных осенних праздников в Православном мире - Покрова Пресвятой Богородицы, открылась выставка детского творчества воскресных столичных школ. Об этом сообщает soborna.church.ua.

Творческие кружки, действующих при школах, получили в очередной возможность показать свои достижения в декоративно-прикладном искусстве.

В мероприятии приняли участие представители воскресных школ 12 храмов Киева: в честь Покрова Пресвятой Богородицы (Оболонское благочиние), иконы Божией Матери «Всецарица» (Деснянское благочиние), в честь Преображения Господня (Дарницкое благочиние), бессребренников Космы и Дамиана (2-е больничное благочиние), Зачатия пророка Иоанна Крестителя (Святошинское благочиние), священномученика Макария, митрополита Киевского (1-е Шевченковское благочиние), благоверного князя Александра Невского, Трех Святителей (Святошинское благочиние), иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (Святошинское благочиние), святителя Григория Богослова (Соломенское благочиние), Святой Троицы (Деснянское благочиние) и в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (2-е Шевченковское благочиние).

Официальную церемонию открыл приветственным словом от имени Предстоятеля УПЦ, настоятеля кафедрального собора, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, секретарь Киевской епархии протоиерей Виктор Иващук.

Отец Виктор передал всем присутствующим благословение Прдстоятеля на дальнейшее плодотворное сотрудничество на ниве просвещения и поблагодарил всех участников выставки.

В благословение за усердные труды и содействие духовному и творческому развитию детей все воскресные школы, которые приняли участие в выставке, были отмечены благодарностями от председателя Приходского совета кафедрального собора УПЦ, епископа Бородянского, Варсонофия.

После завершения официальной части гостей и участников праздника ожидал специально подготовленный праздничный концерт от воспитанников воскресных школ, интересные мастер-классы от преподавателей воскресных школ, мастеров декоративно-прикладного искусства: по вышивке бисером, петриковской росписи, объемной открытки, канзаши и росписи статуэток.

Выставка детского творчества воскресных столичных школ будет открыта до 14 октября включительно.