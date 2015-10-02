Как победить войну?

Четыре дороги ведут к войне. Их названия – «Гордыня», «Безумство», «Беззаботность» и «Лень».

Об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сказал в своем интервью для еженедельника “Аргументы и факты”.

По первой дороге идут те, кто считает себя способным коренным образом преобразить окружающий мир и превратить его в «рай на земле». По второй – сторонники той или иной политической идеи, которые готовы ради нее выжечь каленым железом любое инакомыслие. По третьей шагают те, кто, ежедневно страшно преступая Божьи заповеди, всякий раз переносит свое покаяние на завтрашний день. Четвертая дорога – удел отошедших от Бога по причине нежелания вынырнуть с помощью молитвы из поглотившей их суеты.

Идя по этим путям, люди по своей воле отдаляются от Бога, Его милости и защиты. И приближаются к большим бедам. Ведь отгородившись от Божьей поддержки, они более не способны сдерживать те темные начала, что гнездятся у них внутри. В одну секунду в окружающий мир выплескивается океан ненависти, вражды и насилия. И венчает все это неизбежное – война.

Ее настоящие причины нельзя свести сугубо к материальной основе – факторам экономики или геополитики. Данные причины всегда имеют мистический характер, поскольку являются следствием нарушения Божьих законов. Это может проявляться в сознательном разжигании ненависти в обществе, потоках неправды и лжи, изливающихся на головы невиновных, в преследовании Церкви, разрушении или захвате ее храмов.

Исходя из этого, очень часто победы в противостоянии достаются тем, кто делает ставку не на голую силу, а на покаяние, веру и упование на Бога. Пример боя Давида и Голиафа весьма красноречиво подтверждает эти слова.

При этом важно понимать, что победа в войне – это не главная цель. Важно победить саму войну, сделать все для того, чтобы она никогда больше не приходила в родной край.

Как этого добиться? Как сказал Блаженнейший митрополит Онуфрий, нужно просто стать настоящим патриотом. Если ты хочешь блага для своей Родины, ты должен всем сердцем стремиться к Подателю всех благ – Богу. Если ты стараешься не грешить и во всем уповать на Господа, Он будет даровать через тебя Свою милость твоей родной земле. И чем больше нас пойдет по этому пути, тем больше милости будет даровано Украине, тем сильнее и процветающей будет наша Отчизна.