На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой принять меры для прекращения провокаций против УПЦ

На официальном интернет-представительстве Президента Украины 30 сентября была опубликована электронная петиция «О мерах предотвращения межконфессиональных конфликтов на территории Украины». Документ зарегистрирован под №22/011839-еп.

От имени граждан Украины разных религиозных общин в обращении просят Президента, как гаранта защиты прав граждан и свободы вероисповедания, принять меры с целью прекращения провокаций против верующих Украинской Православной Церкви.

«Мы, граждане Украины, разных религиозных общин, хотим жить в мирной стране, где царит закон, а власть и народ взаимно уважают друг друга и заботятся о всестороннем развитии каждого гражданина», – отмечается в документе.

Главу государства просят напомнить органам государственной власти и местного самоуправления, что Церковь отделена от государства; настаивают на введении уголовной ответственности в отношении чиновников, которые действуют за пределами своих полномочий, а также принять меры по отношению к СМИ, которые распространяют ложную информацию.

Ознакомиться с текстом петиции и проголосовать можно по ссылке.

Официальный сайт УПЦ