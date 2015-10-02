В Киеве на Оболони совершен акт вандализма над храмом

В Киеве 1 октября совершен акт вандализма над храмом в честь Преображения Господня Оболонского благочиния УПЦ, который находится возле Киевского городского туберкулезного диспансера.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, злоумышленники оставили на стене церковного здания оскорбительные надписи и стикеры, которые дискредитируют и наводят безосновательные наветы на Украинскую Православную Церковь.

В УПЦ напоминают, что это не первый случай надругательства над православными церквями в Киеве. Ранее сообщалось о ряде попыток представителей радикальных группировок, враждебно настроенных к Украинской Православной Церкви, поджечь храм «Всех скорбящих Радость» в Бабьем Яру.

Следует отметить, что несколькими днями ранее на сайте Президента Украины была размещена петиция с просьбой принять меры для прекращения провокаций против УПЦ.

Официальный сайт УПЦ / Киевская Митрополия