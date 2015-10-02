В УПЦ 28 захваченных храмов, еще 6 под угрозой захвата и 2 опечатано – представитель ОВЦС УПЦ на совещании ОБСЕ

Если на центральном уровне власти пытаются вести сбалансированную религиозную политику, то в некоторых регионах со стороны чиновников наблюдаются злоупотребления в пользу Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич во время совещания ОБСЕ, которое проходило в Варшаве с 21 сентября по 2 октября.

«Отдельной сферой, где происходит больше всего нарушений прав верующих, есть так называемые переходы приходов УПЦ в УПЦ КП. По сути, речь идет о рейдерских захватах наших храмов со стороны сторонников Киевского Патриархата, которые используют политические силы, местных депутатов, такие радикальные организации, как «Свобода» и «Правый сектор», а также подразделение МВД батальон «Тернополь». По состоянию на сегодняшний день в УПЦ зафиксировано 28 захваченных храмов, еще 6 под угрозой захвата и 2 опечатаны», – отметил протоиерей Николай.

По его словам, добровольно изменили юрисдикцию 4 религиозные общины.

«Хочу уточнить, что речь идет не о свободной смене юрисдикции в соответствии с Законом Украины «О свободе совести и религиозные организации», а о захвате с применением силы, насилия и обмана. Более всего наши храмы захватывают в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях», – подчеркнул представитель ОВЦС УПЦ.

По информации Отдела внешних церковных связей УПЦ