Любое заявление о добровольном переходе церковных общин является заведомо неправдивым - правозащитник на совещании ОБСЕ (укр.)

Будь-яка заява про добровільний перехід церковних громад з однієї конфесії до іншої є свідомо неправдивою інформацією. Про це на щорічній Нараді ОБСЄ щодо виконання державами-учасницями зобов’язань в людському вимірі заявив український правозахисник Олег Денисов.

За словами юриста, всі заяви УПЦ КП про нібито добровільні переходи громад УПЦ під юрисдикцію Київського Патріархату – це банальні спроби замаскувати захоплення власності. «Належність юридичної особи до тієї чи іншої конфесії не визначається більшістю жителів того чи іншого населеного пункту, в якому зареєстрована громада як юридична особа. Це не відповідає праву України. Право прийняття рішення про зміну конфесійної приналежності належить органу управління кожного індивідуального юридичної особи (громади). Тільки в тому випадку, якщо особи, що входять до складу такого органу управління (парафіяльних зборів) приймають рішення про перехід юридичної особи в підпорядкованість Київському патріархату можна говорити про законність зміни конфесії», – заявив Олег Денисов.

Окреме питання у правозахисника виникло стосовно людей з нашивками «Правого сектору», які беруть участь у більшості захоплень. «Невже «Правий сектор» наділений правом оточувати об’єкти, виконувати інші функції, що належать тільки і виключно органам внутрішніх справ. Невже влада «поділилася» якимись функціями з людьми в балаклавах і камуфляжній формі?», – озвучив під час свого виступу запитання правозахисник.

Офіційний сайт УПЦ за матеріалами Спілки православних журналістів