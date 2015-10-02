Митрополит Варшавский Савва: Украина хочет быть демократичной, но в демократии должен быть порядок (укр.)

Нас неприємно дивує той факт, що в Україні силою захоплюють православні парафії.

Про це сказав Предстоятель Польської Православної Церкви, Блаженніший Митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва 1 жовтня під час зустрічі з заступником голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви протоієреєм Миколаєм Данилевичем, який перебуває у Варшаві, де бере участь у роботі Наради ОБСЄ.

«Нас неприємно дивує той факт, що в Україні силою захоплюють православні парафії і дискримінують православних українців. А де ж державна влада, що не захищає людей і не забезпечує їхні релігійні права? Україна хоче бути демократичною державою, але в демократії має бути порядок», – сказав Предстоятель Польської Православної Церкви.

Протоієрей Миколай Данилевич розповів Блаженнішому Митрополиту Савві про поточну ситуацію з порушеннями прав віруючих Української Православної Церкви, що зокрема виражається в захопленнях храмів, прийнятті дискримінаційних по відношенню до УПЦ постанов окремих місцевих рад тощо.

Блаженніший Митрополит Савва зі своєї сторони розповів про статус і права Православної Церкви у Польщі, що регламентуються окремим державним законом від 1991 року, згідно з яким православна меншість у цій католицькій країні володіє всіма необхідними правами.

Предстоятель також розповів про ситуацію з монастирем святих Кирила і Мефодія в Уйковіцах, який був закритий рішенням Священного Синоду Польської Православної Церкви за різні канонічні порушення, серед яких і за випадки співслужіння кліриків монастиря з представниками невизнаної світовим Православ’ям УПЦ КП. Блаженніший владика також зазначив, що в храмах Польської Православної Церкви сьогодні помітно збільшилася кількість українців, яким місцеве духовенство надає належну пастирську опіку.

Блаженніший Митрополит Савва запевнив у своїх молитвах за Україну в цей кризовий для нашої держави час і передав слова братської підтримки Предстоятелю Української Православної Церкви, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію.

За матеріалами відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ