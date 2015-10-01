Верующие УПЦ напекли пирожков для раненых, которые находятся в Главном военном госпитале столицы

Сотрудники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ посетили Главный военный клинический госпиталь.

Верующие Украинской Православной Церкви оказали очередную помощь раненым военнослужащим ВСУ. В этот раз волонтеры передали военным партию свежей выпечки – 400 штук пирожков.

Среди пациентов клиники – молодые люди, с тяжелой и средней тяжестью ранений, они нуждаются и в психологической поддержке. При госпитале проводят благотворительные мероприятия, которые позволяют пострадавшим от военного конфликта отвлечься от тяжелых мыслей. В этот день при госпитале состоялся концерт, который был подготовлен совместными усилиями взрослых и детей.

Община Кафедрального собора благодарна всем людям, которые жертвуют вещами, игрушками, продуктами, финансами, духовной литературой и просит присоединяться к добрым делам.

По материалам официального сайта УПЦ и sobor.in.ua