Божия Матерь явилась больному и он тут же получил исцеление: об иконе "Целительница" - протоиерей Александр Рудницкий

В день празднования в честь иконы Божией Матери «Целительница», 1 октября, престольный праздник отмечает столичный храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» (при Больнице скорой помощи, ул. Братиславская, 3.)

О престольном празднике храма Центру информации УПЦ рассказал его настоятель протоиерей Александр Рудницкий.

В день празднования в честь иконы Божией Матери «Целительница» настоятель храма поздравляет всех с праздником, желает крепкого здоровья и достижения духовного совершенства. Многая лета!

ОБ ИКОНЕ "ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА"

- В книге святителя Дмитрия Ростовского «Руно орошённое» есть рассказ о чудесном знамении Богоматери. Один из клириков Церкви – Викентий Бульвиненский, имел благочестивую привычку при входе в церковь и выходе из нее приклонять перед образом Божьей Матери и произносить краткую молитву: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, яже сосал Господь Бог, наш Спаситель!"

Однажды этот благочестивый клирик заболел опасной и мучительной болезнью: у него начал гнить язык и боль была настолько сильна, что он терял рассудок. Придя в себя, больной прочитал свою молитву к Богоматери. И в тот час у своего изголовья он увидел стоящего прекрасного юношу. Больной понял, что этот гость - ангел-хранитель. Взирая с состраданием на больного, ангел воззвал к Пресвятой Богородице, вознося ей моления об исцелении.

Вдруг явилась сама Божия Матерь, и, умилосердившись над болящим страдальцем, явила знамение своей великой любви. Больной сразу почувствовал себя совершенно здоровым и пошел в церковь. Встал на клирос с поющими, он принял участие в церковном пении, приведя в изумление народ. Это великое чудо послужило поводом изображения на иконе Богоматери «Целительница».

О ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА"

- Местом проведения богослужений, после утверждения парафии в 1996 году, была выбрана Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Около шести лет богослужения проходили в бомбоубежище больницы. В 2001 году парафия получила государственный акт на земельный участок на территории больницы, позже разрешение на проведение строительных работ. И уже в августе 2001 года началось строительство церкви.

Сегодня наш приход активно сотрудничает с администрацией Киевской клинической больницы скорой медицинской помощи, мы помогаем больным, в том числе, пострадавшим в зоне АТО. Сотрудничаем с Институтом сердца, крестим и причащаем детей с пороками сердца. А также помогаем больным из Психоневрологического диспансера.

При храме действует Воскресная школа, где дети от 6 лет изучают духовную литературу, смотрят образовательные фильмы, изготовляют поделки. А после богослужений для них мы накрываем сладкий стол. Также при храме проходят лекции для молодежи.

В наш храм люди приходят помолиться иконе Божией Матери «Целительница» и очень многие после этого получают исцеление. Известно достаточно случаев, когда, помолившись у иконы, роды у рожениц проходят благополучно, раковые опухоли рассасываются у больных онкологическими заболеваниями, а парализованные пациенты начинают ходить.

После усердной молитвы одна наша прихожанка, которая очень долго не могла забеременеть, родила в 45 лет первенца. Случается и такое.

Святыни храма в честь иконы Божией Матери «Целительница»

Мощевик с частицами мощей прпп. Киево-Печерских.

Икона с частицей мощей вмч. Пантелеимона.

Икона с частицей мощей свт. Луки.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 17.00.

Богослужения

Вечернее: суббота – 17.00. Литургия: воскресенье – 6.30 и 9.00. Молебен (с водосвятием и Акафистом): воскресенье – 12.00. Панихида: воскресенье – 13.00.

Воскресная школа.

Суббота – 16.00, воскресенье – 12.00.

Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".