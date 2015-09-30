РПЦ учредила комиссию для изучения результатов экспертизы останков царской семьи

Русская Православная Церковь учредила специальную комиссию, которая должна оценить результаты генетической экспертизы останков семьи Николая II и поставить точку в вопросе установления подлинности останков царственных страстотерпцев, причисленных Русской Православной Церковью к лику святых.

В распространенном сегодня заявлении Синодального информационного отдела Московского Патриархата говорится, что в состав комиссии вошли ученые и священнослужители, которые будут работать под руководством управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

"Позиция Русской Православной Церкви по вопросу установления подлинности останков была и остается неизменной. Церковь настаивает на обеспечении максимальной объективности, научности, абсолютной открытости и максимальной прозрачности исследования на всех этапах его проведения.

Такие требования связаны с тем, что останки царственных страстотерпцев после положительного заключения экспертов и церковного решения должны почитаться как святые мощи. Последнее невозможно без всеобщей и безусловной рецепции результатов исследования, оспаривание которого может создать разделения в обществе и Церкви", - говорится в сообщении.

РПЦ настаивает на объективности, научности и открытости проводимого исследования. Это принципиальный момент, поскольку останки царской семьи не могут почитаться как святые мощи без всеобщего признания результатов экспертизы.

Если экспертиза признает останки подлинными, епископат РПЦ рассмотрит вопрос о признании их святыми мощами.