Украинские исследователи афонского наследия рассказали о том, как нашли на Афоне старинный казацкий скит

Украинские исследователи афонского наследия недавно нашли на Афоне старинный казацкий скит "Чорний Вир".

Об этом рассказал во вторник на пресс-конференции в Укринформе директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило.

"Обнаружена эта древняя казацкая святыня была случайно. О ней до сих пор не было никаких исследований и, по существу, никто о ней не знал. Обнаруженные документальные свидетельства о ней - это новая страница в истории Афона и его взаимосвязях с Украиной", - сказал Шумило.

По его словам, сведения о существовании афонского казацкого скита исследователи впервые нашли в письмах последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Как утверждает исследователь, "Чорний Вир" в 1747 году учредил потомок гетмана Олифера Голуба запорожский казак Григорий Голубенко, который, оставив военную службу и приняв монашество, поехал на Афон. Историки считают, что монахов и послушников скита подбирали именно в Запорожской Сечи. По словам Шумило, сохранилось описание того, как Голубенко приезжал на Сечь и пытался подобрать послушников на Афон среди казаков, склонных к благочестию,.

"Эта обитель преимущественно населялась бывшими казаками, некоторые из них принимали монашеские постриги и оставались навсегда , другие приезжали на богомолье на Афон, некоторое время находились в этой обители, отдыхали от военных будней", - отметил Шумило.

Связи Запорожской Сечи с Афоном не были случайными, убежден ученый. Известные в казацком крае Трахтемировский, Самарский Пустынно-Николаевский монастыри поддерживали тесные отношения с Афоном и вводили у себя монашеские афонские уставы.

Как отметил Шумило, после изучения документов исследователи на протяжении года трижды приезжали на Афон. Во время этих экспедиций и были найдены остатки скита и соборный храм (кафоликон) казацкой обители в честь Рождества Богородицы, который сохранился в относительно хорошем состоянии. Также внутри храма частично сохранилась фресковая роспись с Киево-Печерскими святыми, орнаменты и деревянные иконостасы с иконами в стиле казацкого барокко XVIII века.

Название казацкой обители "Чорний Вир", по мнению историка, происходит от реки, которая тремя потоками стекает с гор и собирается в водоворот.

Шумило считает, что основание "Чорного Виру" было попыткой возродить на Афоне древнерусский монастырь Русик, который на то время уже был занят греческими монахами. Упадок скита, как и многих афонских монастырей, произошел в 30-ые годы 19 века, во время русско-турецкой войны, когда в монастырях Афона располагались турецкие войска.

На пресс-конференции ученый также представил свою книгу "Духовное Запорожье на Афоне. Малоизвестный казачий скит "Чорний Вир" на Святой горе", которую написал по материалам архивных исследований и экспедиций на Афон.