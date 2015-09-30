Верующие УПЦ обратились к Порошенко за защитой (видео)

Верующие УПЦ, пострадавшие во время беспорядков в селе Катериновка Тернопольской области обратились к Президенту Петру Порошенко с просьбой о помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Союз православных журналистов.

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"Я хочу попросить у Вас защиты. Я пострадала от батальона "Тернополь". Первый удар мне нанесли в живот. Очень сильный удар был ногой. После чего я согнулась вдвое и ни могла ни дышать, ни пошевелиться. Следующий удар я получила по руке резиновой дубинкой. Это был очень сильный удар. Мне поломали два пальца, - рассказывает одна из прихожанок Людмила Дробот. – Из нас делают виноватых в том, что мы побили милицейских, что мы побили спецназ из Тернополя. Подумайте своей головой: разве я, женщина, могла бы кого-то побить?".

Еще один пострадавший, семинарист Василий Левченко, заявил, что избивавшие прихожан силовики не имеют никаких христианских принципов.

"Почему правоохранительные органы и силовые структуры, которые должны были бы охранять право на свободу и вероисповедание граждан Украины, спокойно наблюдали за тем, как женщины, люди преклонного возраста были избиты бойцами нацгвардии из батальона "Тернополь", - спрашивает Левченнко. – Люди, которые находились на защите якобы Киевского Патриархата, на защите общины Киевского Патриархата, было видно, что они не имели никакого отношения к церкви, не имели никакой цели защитить церковь или Христа".

"Неужели мы, православные, представляем такую угрозу, что на нас охотятся бойцы с оружием, бойцы из Правого сектора. Мы хотим жить в своей стране и молиться. Молиться за мир на нашей Украине", - заявляет Людмила Дробот.

Напомним, 21 сентября в Катериновке представители УПЦ КП и бойцы Правого сектора захватили православный храм. При попытке прихожан УПЦ отстоять свою церковь многие из них пострадали от рук правоохранителей.