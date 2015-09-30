Крест Господень защищает человека от многих бед - Блаженнейший Онуфрий (укр.)

У свято Воздвиження Хреста Господнього Блаженніший Митрополит Онуфрій у своїй проповіді закликав віруючих завжди вдаватися до допомоги Животворящого Хреста Господнього, яким людина захищається від дії диявольських сил.

В наш час ми вшановуємо Хрест Господній, як знаряддя спасіння. «До розп’яття Спасителя, хрест був знаряддям ганебної смерті, яку приймали розбійники та злочинці. Але зійшовши на хрест, Господь освятив це древо, і тепер воно стало знаряддям нашого спасіння», – зазначив Предстоятель.

В житті християнина Хрест відіграє важливу роль: «Ми хрестом прикрашаємо храми, встановлюємо хрести у важливих історично місцях, ми носимо хрестики на своїх грудях». Його Блаженство нагадав, що хрест на грудях – «це знамення яке охороняє людину від багатьох бід і від диявольської сили».

Блаженніший Владика звернув увагу вірних на те, що осіняючи себе хресним знаменням, потрібно робити це правильно і супроводжувати таке знамення словами короткої молитви: «Господи помилуй!», «Господи, Іісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного», «Допоможи мені, Господи!» або «Боже, очисти мене грішного!».

«Будь-яка молитва з правильним хресним знаменням – це велика сила. – сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій. – По своїй гріховній зіпсованості, ми, можливо, не до кінця усвідомлюємо це, але прийде час, коли кожен з нас зрозуміє, що силою Хреста Господь убезпечує нас від усього нечистого, злобного, яке несуть в собі падші злі духи».

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