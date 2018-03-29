Лик Богородицы с Младенцем отобразился на стекле: епископ Дамиан - о чудотворной иконе "Призри на смирение"

В день иконы Божией Матери «Призри на смирение», 29 сентября, особо чтимый праздник отмечает Свято-Введенский монастырь в Киеве (ул. Московская 42).

О празднике и об истории обители Центру информации УПЦ рассказал наместник Свято-Введенского монастыря епископ Фастовский Дамиан.

ИСТОРИЯ ОБИТЕЛИ: ОТ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ - ДО МОНАСТЫРЯ

- Наш город удивительно живописен и необычайно богат стариной. Его история запечатлена в планировке площадей и улиц, в облике зданий и их ансамблей. Они как свидетели человеческого труда и разума, культуры и истории могут рассказать о многом, и эта летопись наиболее долговечна. Свою страницу в книгу жизни города вписала и Свято-Введенская обитель.

Издревле в монастырях наш народ искал и находил идеал духовного благополучия и пример мужественного подвига служения людям, просветляющего и преображающего земное бытие. Множество паломников приходили в обители, чтобы почерпнуть молитвенное вдохновение, укрепить силы души для жизни по евангельским заповедям.

Кроме того, иноческие православные обители всегда были не только местами духовного подвижничества, но служили делам благотворительности и христианского милосердия, прибежищем для неимущих, недужных и сирот.

Заметное место в деле христианского милосердия занимали женские религиозные общины, которые появились в XIX ст. и получили большое распространение.

Общины объединяли женщин всех возрастов и сословий с единым духовным намерением - служения страждущим. В отличие от монастырей, в общине не требовалось пострижение в инокини, но соблюдались обет безбрачия и правила религиозной и трудовой жизни. Путь развития и характер этих общин был различен, но каждая из них отмечена личностью и жизненным путем ее учредительниц.

Первой такой общиной в Киеве стала Свято-Введенская. Свято-Введенская община возникла в Киеве, на Печерске, в конце XIX столетия и действовала изначально как женская религиозная община, которую офицерская вдова Матрона Егорова (в монашеском постриге Димитра) сплотила из вдов и сирот. Статус монастыря община получила в 1901 году и насчитывала 140 женщин. К тому времени здесь уже была Введенская церковь.

В советские времена монастырь дважды закрывали. А возобновил он свою деятельность в 1992 году как приходская община, а в 1996 году - уже как мужской монастырь.

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА "ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ"

В наши дни в монастыре людно даже в будни, благодаря многочисленным богомольцам, которые приходят поклониться святыням.

Множество паломников со всей Украины и отдаленных уголков православного мира приезжают в храм, чтобы поклониться мощам матушки Димитры и чудотворной иконе Божией Матери "Призри на смирение".

Эта икона XIX ст. является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В Введенскую церковь икона была передана схимонахиней Феодорой, которая хранила ее у себя 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшимся с ней.

Киевские ученые, проведя исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и не смогли дать научного объяснения произошедшему чуду. Указом Синода Украинской Православной церкви 9/22 ноября 1995 года икона Божией Матери "Призри на смирение" признана чудотворной. Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к ней с молитвами, являются многочисленные украшения иконы.

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ

В городе немало храмов, близких душе и сердцу верующего человека. Есть среди них и такие, которые и больше, и величественнее Введенского храма. Но отличают его от других Домов Божиих одному ему присущие особенности. Здесь царит покой, и душа наполняется радостью о величии Божием, горячие молитвы Всевышнему возносятся и в этом скромном храме Его.

Неуклонным соблюдением монастырского и богослужебного устава обитель заслужила любовь верующих киевлян и многочисленных паломников. Можно с уверенностью сказать, что все, кто приходит в обитель с чистой верой и молитвой получат душевное успокоение и новые силы для преодоления жизненных невзгод.

Вместе с чудотворной иконой "Призри на смирение", за время существования обитель стала хранительницей таких святынь, как Тихвинская икона Божией Матери, которая чудесным образом выбирала место своего пребывания в храме; Владимирская икона Божией Матери, написанная на Афоне; Боголюбская икона, издавна почитаемая в этой обители.

А также мощи основательницы преподобной Димитры и преподобной Олимпиады Киевской и Арзамаской и частицы мощей святых угодников: Святителя и Чудотворца Николая, мученика Трифона, священномученика Харлампия, великомученика Димитрия, преподобного Кукши Одесского, праведного Ионы Одесского, преподобного Гавриила Афонского, преподобномученицы Великой княгини Елизаветы, преподобного Амвросия Оптинского, праведного Симеона Верхотурского, великомученицы Варвары, великомученика Феодора Тирона и многие другие, которые в разное время были переданы монастырю для поклонения верующих.

*** Богослужение в Свято-Введенской обители совершается в будние дни в 08.00, а в праздничные и воскресные дни в 06.00 и 08.30. Адрес: г. Киев, ул. Московская, 42/2

Подготовила Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".