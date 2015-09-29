Духовные советы по интернету не могут быть одни для всех – пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ

Использование возможностей сети интернет для церковного общения и решения пастырских вопросов не может иметь единого благословения для всех.

Такое мнение высказывает пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви архимандрит Пафнутий (Мусиенко), сообщает Центр информации УПЦ.

«Если человек имеет своего духовника, он должен с ним решить, насколько часто и для чего может пользоваться интернетом, тем более, как использовать его в своей духовной жизни. Если человек духовника не имеет, ему стоит прислушаться к своей совести и учиться управлять своими желаниями, чтобы «мировая паутина» не помешала его духовной жизни», – сказал пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ.

Архимандрит Пафнутий обращает внимание на то, что интернет нужно использовать разумно и рационально.

«Не стоит злоупотреблять интернетом, нужно прийти в церковь и пообщаться непосредственно со священником, почувствовать ценность живого слова и соборной молитвы», – советует архимандрит Пафнутий.

В то же время он предостерегает от угрозы, которую несет собой интернет.

«Из-за искажения элементарных ценностей и отступления человека от естественной меры потребностей, интернет стал сегодня настоящей угрозой для полноценного существования человека как образа Божьего. Этому способствует, в частности, присутствие в интернете материалов негативного характера, содержащих агрессию, разврат и вседозволенность», – подчеркнул пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ.