В УПЦ заявляют о попытке ночного захвата храма силами "Правого сектора" на Тернопольщине

Вечером 28 сентября жители села Колосова на Тернопольщине стали свидетелями того, как к местной церкви в честь святого апостола Иоанна Богослова подъехали 6 машин «Правого сектора» с мужчинами, которые сопровождали четырех священников УПЦ КП. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

По сообщению, среди священников УПЦ КП был человек, похожий на главу Тернопольской епархии УПЦ КП Нестор (Писык). Около 30 боевиков провели представителей УПЦ КП на храмовое подворье.

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"На вопросы жителей Колосовой о цели визита они ответили бранью и заверили, что через неделю церковь отберут. Когда одна из местных жительниц пыталась заснять все, что происходит, на телефон, вооруженный боевик «Правого сектора» отобрал у нее телефон и уничтожил SIM-карту. Милиция на вызов жителей села приехала не сразу", - сообщает официальный сайт УПЦ.

По материалам официального сайта УПЦ