В Хустской епархии УПЦ опровергли ложную информацию о событиях вокруг храма в Межгорье

Хустская епархия УПЦ заявила о неправомерности захвата храма в честь Рождества Богородицы представителями Киевского патриархата и распространение неправдивой информации относительно церковных событий в селе Пилипец Межгорского района Закарпатской области.

"Провокация со сменой юрисдикции религиозной общины в селе Пилипец была совершена несколькими активистами без учета волеизъявления всех жителей села. Ведь, когда местные жители пришли 23 сентября на богослужение, то с удивлением констатировали, что без их ведома в алтарь допущен глава епархии УПЦ КП Варсонофий (Рудик). Вместе с ним храм заполнили священники Киевского патриархата и большое количество не местных людей, привезенных для поддержки провокаторов", - сообщает Хустская епархия УПЦ.

В адрес Хустской епархии УПЦ поступило заявление, подписанное 160-ю жителями с. Пилипец с желанием остаться в подчинении канонической конфессии.

"Именно поэтому 27 сентября секретарь Хустской епархии в сопровождении 6-х священников посетил храм Рождества Богородицы с целью встретиться с местными жителями, которые подписали обращение. Со священниками были только по одному сопровождающему. Все сплетни о якобы привезенных боевиках в поддержку УПЦ являются обманом, на что указывают видеодоказательства.

Вместе с тем, священник Киевского патриархата, который находился в храме, по телефону вызвал подмогу, вследствие чего в село съехалось большое количество неместных агрессивных людей, которые провоцировали конфликт.

Поскольку Литургия в Межгорье начинается примерно в полдень, подавляющего большинства жителей села Пилипец в храме во время конфликта не было. Их мнение о судьбе общины так и не было услышано.

Зато глава епархии Киевского патриархата распустил клевету о якобы большом количестве «титушок», которые хотели захватить храм. На самом же деле «титушок» привез сам Варсонофий (Рудик), прикрываясь ими 23 сентября и 27 сентября, препятствуя представителям Украинской Православной Церкви провести встречу с местными жителями", - сообщает Хустская епархия УПЦ.

Одновременно Хустская епархия УПЦ отвергает все наветы в СМИ и заявляет, что будет в установленном законом Украины порядке отстаивать права своих верующих в селе Пилипец.

По материалам официального сайта УПЦ и сообщениям Хустской епархии