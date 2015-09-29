Патриарх Варфоломей на острове Халки (Турция) открыл памятник в свою честь

11:21, 29 сентября 2015
Православие
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Константинопольский Патриарх Варфоломей на острове Халки (Турция) 27 сентября открыл бюст Святейшего Патриарха Варфоломея, подаренного Константинопольской Патриархии болгарскими христианами. 

Об этом сообщает fanarion.blogspot.com.

Бюст создан мастерами из Болгарии и отныне будет находиться во дворе Богословского Факультета Халки.

На открытии присутствовали Высокопреосвященные митрополиты Деркийский Апостол и Прусский Элпидофор, наместник монастыря Святой Троицы, архонт Константинопольской Церкви Димитрий Афанасов и другие официальные лица Вселенской Патриархии, делегация Болгарского правительства, а также Генеральный Консул Болгарии в Стамбуле и верующие.

"УНИАН-Религии" по материалам fanarion.blogspot.com

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