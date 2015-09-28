28 сентября крестниками патриарха Грузии станут ещё 1 357 детей. Каждый ребенок получит в подарок свидетельство о крещении и нательный крест. Об этом сообщает Грузия-Онлайн.

По информации молодежного центра «Дзлеваи» («Преодоление»), действующем при патриархии Грузии, 40-е всеобщее крещение младенцев состоится в день памяти сирийского отца Иосифа Алавердского в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.

По завершении крещения в храм придет патриарх и благословит своих крестников.

На сегодняшний день Католикосом-Патриархом всея Грузии Блаженнейшим Илией II крещено 24 642 ребенка.

Первое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года. Целью этой инициативы патриарха является улучшение демографической ситуации в Грузии.